En Bucaramanga proyectan intervenir 100 mil metros cuadrados de vías en 2026. Así avanzan las obras

La Alcaldía de Bucaramanga avanza en la recuperación de la malla vial de la ciudad con diferentes frentes de trabajo que incluyen reparcheo, atención de huecos, recuperación de estructuras deterioradas, fresado y pavimentación.

De acuerdo con el secretario de infraestructura, Carlos Méndez, hasta el momento se han recuperado más de 62.000 metros cuadrados de vías, en especial, en corredores principales como la González Valencia, la carrera 45 y la carrera 27. Actualmente, los trabajos se concentran en la diagonal 15 y en el sector de la Puerta del Sol.

El funcionario explicó que el contrato actualmente en ejecución contempla una inversión superior a los 18.000 millones de pesos y ya registra un avance del 93%. Sin embargo, ante las necesidades que persisten en diferentes sectores de Bucaramanga, la administración municipal adelanta la revisión técnica para adicionar recursos y ampliar las obras.

La meta, según Méndez, es alcanzar 100.000 metros cuadrados de malla vial recuperada durante este año.

Intervenciones que requieren obras de alcantarillado

El secretario también se refirió a algunos de los puntos que permanecen en condiciones críticas, como un tramo de la carrera 34 entre calles 32 y 33, en el sector de El Prado.

Explicó que en este lugar no basta con intervenir la carpeta asfáltica, debido a que también es necesario recuperar las redes sanitaria y pluvial. Para ello, la Alcaldía adelanta un convenio con EMPAS, que realizará los estudios, diseños e interventoría, mientras que el municipio aportará cerca de 7.000 millones de pesos para la optimización de las redes y posterior recuperación de la vía.

Según el funcionario, la intervención de este sector está prevista para iniciar en septiembre.

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Otro de los puntos críticos mencionados fue la carrera 23 entre calles 32 y 33, donde también se requiere la intervención del sistema de alcantarillado. EMPAS ya adelanta trabajos de topografía y se espera que próximamente comience la intervención.

Méndez señaló que este tipo de obras pueden tomar más tiempo debido a que requieren la participación de las empresas de servicios públicos y pidió paciencia a los ciudadanos, teniendo en cuenta que será necesario realizar cierres viales durante los trabajos.

La recuperación llegará a los barrios: Alcaldía de Bucaramanga

Aunque actualmente los esfuerzos están concentrados en las principales vías de Bucaramanga, desde la administración municipal confirman que trabajan en la estructuración de un megaproyecto para intervenir la malla vial de los barrios, debido al deterioro que presentan varios sectores.

El secretario aseguró que ya han sido atendidos otros puntos considerados críticos, entre ellos sectores de Conucos, cerca del Colegio de La Merced, y la carrera 15 en inmediaciones de una estación de servicio.

La Secretaría de Infraestructura invitó a los ciudadanos a reportar los puntos que consideren prioritarios para ser intervenidos. Las solicitudes pueden realizarse a través de la cuenta de Instagram @infra-bga, donde la entidad recibe los reportes y posteriormente realiza visitas técnicas para establecer las prioridades de intervención.