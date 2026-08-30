Alerta en Piedecuesta por disputa de bandas criminales: $30 millones por información de homicidas

Las autoridades locales y departamentales unieron criterios para frenar el avance de las bandas de microtráfico y los homicidios que aquejan a Piedecuesta. Tras la realización de un Consejo de Seguridad Municipal, la Secretaría del Interior de Santander y la administración local acordaron una ofensiva coordinada que combina intervención policial, investigación judicial y estrategias comunitarias.

Entre las medidas inmediatas destaca la solicitud de un incremento del pie de fuerza tanto de la Policía Nacional como del Ejército en el municipio. Además, las autoridades ratificaron la vigencia de una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes entreguen información certera que permita capturar a los responsables de los asesinatos ejecutados por el crimen organizado en la zona.

Ataque a las finanzas del crimen y foco en la prevención: Secretaría del Interior

Óscar Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, señaló que la Fiscalía y los organismos de inteligencia avanzan en expedientes clave para desmantelar estas redes dedicadas a la venta de estupefacientes.

“En los procesos de investigación hay unos avances muy importantes para contrarrestar estas estructuras. Próximamente se darán a conocer importantes resultados”, afirmó el funcionario, haciendo énfasis en que el objetivo central es asfixiar las finanzas ilícitas de las bandas.

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La estrategia no se limitará únicamente al choque operativo. Ante la preocupación por el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto directo en los índices de violencia, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Piedecuesta articulará, junto con la Gobernación de Santander, un plan integral de prevención.

Las autoridades concluyeron el encuentro instando a los piedecuestanos a denunciar y colaborar activamente mediante el “triángulo de la seguridad”, clave para anticiparse a la comisión de delitos e identificar los puntos de expendio en los barrios.