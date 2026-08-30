Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 29 de agosto: sorteos y números ganadores

Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto. Fotos: redes sociales Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto / Getty Images

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 29 de AGOSTO de 2026

El resultado del premio mayor del sorteo es: Próximamente...

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá. Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’. Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed. Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá. Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar. Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

Resultados Lotería del Cauca del sábado 29 de agosto de 2026

Este sábado 29 de agosto de 2026 se juega la Lotería del Cauca a las 11:00 de la noche.

El resultado del premio mayor es: Próximamente...

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

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Resultados de Baloto y Baloto Revancha HOY 29 de agosto de 2026

Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores: Próximamente...

Superbalota: Próximamente...

Revancha