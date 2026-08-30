Obra del Tramo 1 de La Nueva 13 alcanza avance del 46 %

El alcalde Carlos Fernando Galán, junto con el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, realizaron una jornada de verificación de las obras de Puente Aranda, donde se construye la nueva intersección que conectará la calle 13, la calle Sexta, la carrera 50 y la avenida de Las Américas.

“Hace 10 meses tumbamos los puentes viejos de esta intersección, que es un punto clave de Bogotá y por ende una de las obras más importantes que tiene la ciudad, es la intersección de Las Américas, calle 13, calle Sexta y carrera 50; pronto llegaremos al 50 % de su ejecución. La instrucción ahora, es garantizar que, de aquí a diciembre debemos tener conectado el puente sur y, en enero, el puente norte”, dijo Galán.

El avance se logró en tan solo 10 meses después de la demolición controlada por implosión de los antiguos puentes conocidos como “El Pulpo”, llevada a cabo en octubre de 2025.

“El 12 de octubre de 2025 hicimos esa demolición, con una implosión controlada. En menos de un año ya casi tenemos el 50 %. Dentro del balance de todo lo que hemos hecho están los temas de cimentación: 1028 pilotes hincados y avanzamos con las tuberías. Además, en cuanto a las columnas, tenemos 34 fundidas de las 38 proyectadas”, agregó Molano.

Avances de la obra

A la fecha, se han instalado los primeros 4 carros de 7, con los que se construyen los tableros de los puentes de tercer nivel de la avenida de Las Américas.

Además, se han construido 35 zapatas, se realizó el 100 % del lanzamiento de tubería subterránea, se instalaron 170 metros de alcantarillado pluvial de 39 pulgadas en la av. de Las Américas y se construye la calzada de la carrera 52, (entre calles 17 y 15), una obra complementaria que ya tiene el 60 % de ejecución, y que garantizará la conexión vehicular sentido norte-occidente, durante los cierres previstos en el proyecto.

¿Cómo será la obra final?

El Tramo 1 de La Nueva 13 se conforma por una estructura de tres niveles:

• Tercer nivel (tráfico mixto): 2 puentes de 3 carriles cada uno que conectarán la avenida de Las Américas en ambos sentidos. Estos puentes ya cuentan con un avance superior al 63 %.

• Glorieta de segundo nivel (buses TransMilenio):100 m de diámetro con 2 carriles exclusivos para TransMilenio, que ya tiene en promedio una ejecución del 52,5 %.

• Glorieta de primer nivel (tráfico mixto): 200 metros de diámetro, con 3 carriles.

Además, tendrá 4 semideprimidos bicipeatonales, 2 km de ciclorruta y más de 100 mil m² de espacio público, de los cuales casi la mitad serán de zonas verdes. Su inversión es de más de $506 600 millones.