Comercio exterior de Caldas repuntó en 1er semestre: exportaciones alcanzaron USD 173,2 millones

Manizales

Las exportaciones de Caldas registraron en mayo un crecimiento de 77,3 % frente al mismo mes de 2025, cuando alcanzaron USD 97,7 millones. El incremento equivale a cerca de USD 75,5 millones.

A pesar del comportamiento de mayo, entre enero y mayo de 2026 las exportaciones departamentales presentaron una disminución de 0,8 % frente al mismo período del 2025. En este lapso, Caldas representó el 3,4 % de las exportaciones nacionales, la misma participación registrada entre enero y mayo del año anterior.

Mauricio Parra Céspedes, jefe de la Unidad de Analítica de Datos de la Secretaría de Planeación de Caldas, afirma que el repunte de las exportaciones se debió a la mayor participación de los productos agroindustriales creciendo un 48 % y alcanzando USD 219,7 millones.

“En mayo, la participación del departamento en las exportaciones mensuales del país fue de 4,6 %, resultado que ubicó a Caldas en el octavo lugar nacional y representó su mayor participación desde noviembre de 2025. En el Eje Cafetero, Caldas tuvo mayor registro, por encima de Risaralda, con 1,6 %, y Quindío, con 0,6 %”.

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La estructura exportadora estuvo concentrada en productos no minero-energéticos que representaron el 99,9 % en el primer semestre del presente año; el grupo agropecuario aportó el 47,5 % con USD 261,7 millones. Igualmente, presentaron crecimiento la industria liviana con 40,3 % e industria automotriz, con 13,1 %. En contraste, maquinaria y equipo disminuyó 8,7 %. El café fue el principal elemento de exportación de Caldas con una participación del 47,5 % seguido por los extractos del grano con 27,7 %. Estos dos últimos, representaron en conjunto, el 75,2 % de las exportaciones departamentales.

Estados Unidos fue el principal mercado para las exportaciones desde Caldas, seguido de México, Bélgica, Alemania, Venezuela, Canadá, Corea del Sur y Perú.