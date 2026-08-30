Hallan sin vida al auxiliar de Policía que desapareció en el río Magdalena en Barrancabermeja

Luego de varias horas de búsqueda, fue encontrado sin vida Luis Eduardo Uribe González, de 18 años, el auxiliar de Policía que había desaparecido en las aguas del río Magdalena, en el corregimiento de San Rafael de Chucurí, Barrancabermeja.

La emergencia se registró durante la tarde del viernes 28 de agosto, cuando el joven se encontraba junto a otros uniformados que habían llegado recientemente a la zona y aprovecharon un momento de descanso para ingresar al afluente. Según la información preliminar, Uribe González tuvo dificultades mientras estaba en el río y desapareció en medio de la corriente.

Desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron organismos de socorro, habitantes y pescadores de la zona, quienes recorrieron diferentes sectores del río Magdalena en embarcaciones.

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Finalmente, durante la tarde de este sábado 29 de agosto, el cuerpo del joven fue localizado cerca de una de las orillas y a pocos metros del lugar donde ocurrió la emergencia, poniendo fin a las labores de búsqueda que se extendieron durante varias horas.

La desaparición había generado angustia entre los familiares del auxiliar, especialmente su madre, quien durante la jornada había solicitado apoyo para intensificar las labores y lograr encontrar a su hijo.

Ahora, la familia de Luis Eduardo Uribe adelanta los trámites correspondientes para realizar las exequias y darle el último adiós al joven auxiliar de Policía en Santander.