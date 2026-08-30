Recompensa por información del homicidio de pensionado de la Electrificadora de Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar, ubicar y judicializar a los responsables del homicidio de Alberto Rico Barbosa, ocurrido este viernes 28 de agosto en inmediaciones del barrio El Recreo, comuna uno del distrito petrolero.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, el hecho se registró aproximadamente a la 1:30 de la tarde, cuando el ciudadano fue víctima de un ataque sicarial. “Lastimosamente fue víctima de un acto sicarial el señor Alberto Rico, un ciudadano connotado y reconocido en nuestra ciudad”, señaló el funcionario.

Tras el homicidio, las autoridades activaron un plan candado en todo el distrito y adelantan una investigación conjunta con la Policía, el CTI y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. “Se ha activado toda una línea de investigación y, por supuesto, es un plan candado que opera en este mismo momento en todo el distrito”, explicó Ramírez Alipio.

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La recompensa, que ofrece la Alcaldía de Barrancabermeja, busca incentivar la entrega de información que permita llevar a los responsables ante la justicia.

Las autoridades indicaron que la identidad de quienes suministren información será protegida. Los datos pueden entregarse a la Línea Contra el Crimen 314 358 7212, al SIJÍN y Policía 320 305 3103, o al Ejército 310 205 9124.