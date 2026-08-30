Gobierno cierra espacio de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: Captura de video

El Gobierno Nacional puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), al considerar que no se evidenciaron avances concretos en el proceso ni una voluntad real, sostenida y comprobable de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura.

La decisión quedó formalizada a través de tres resoluciones expedidas en las últimas horas, que desmontan los principales elementos de este mecanismo de interlocución.

En el caso de la terminación del espacio, el Gobierno señala que, pese a que este había sido instalado, “se han presentado diversos acontecimientos que han debilitado las conversaciones y no ha sido posible evidenciar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia”.

El mecanismo había sido autorizado el primero de agosto de 2024 durante el gobierno Petro, para desarrollar conversaciones con las ACSN, verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia según lo permitido por la ley y construir paz en los territorios.

Revocan reconocimiento a nueve representantes

De manera paralela al cierre del espacio, el Gobierno revocó el reconocimiento como miembros representantes de nueve integrantes de las ACSN que tenían esa condición dentro del proceso.

Se trata de Daniel Bravo Arias, Elmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo, José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas, Nain Andrés Pérez Toncel, Orlando Pérez Ortega, Carmen Evelio Castillo Carrillo y Fredy Castillo Carrillo.

La decisión implica que dejan de tener el reconocimiento oficial como miembros representantes de la estructura para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico.

La resolución que revoca esos reconocimientos también ordena comunicar la decisión a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes para lo de su competencia y para la “correspondiente reactivación de las órdenes de captura a que haya lugar”.

Además, deja sin efecto las resoluciones 091 de abril de 2025 y 190 de junio de 2025, mediante las cuales se habían reconocido representantes de las ACSN.

Retiran al representante del Gobierno

El desmonte del mecanismo también incluye la salida del representante del Gobierno Nacional. La tercera resolución revoca la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador representante del Gobierno en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN.

Su designación había sido establecida inicialmente en la resolución que autorizó la instalación del espacio en 2024.

Así, las decisiones adoptadas por el Gobierno tienen tres efectos principales, terminan el espacio de conversación con las ACSN, revocan el reconocimiento de nueve de sus miembros representantes y retiran al coordinador designado por el Gobierno Nacional.

El cierre con las ACSN hace parte de una decisión más amplia del Gobierno. El presidente Abelardo De La Espriella expidió nueve resoluciones para terminar los tres procesos de diálogo que permanecían abiertos con grupos armados, como las estructuras de alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.