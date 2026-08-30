Vendaval en Ariguaní deja 45 viviendas afectadas y continúa censo de daños en Magdalena

Así quedaron algunas viviendas afectadas por el vendaval en Ariguaní, Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

Al menos 45 viviendas resultaron afectadas en Ariguaní, Magdalena, tras el vendaval registrado en las últimas horas, de acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

La principal afectación identificada hasta el momento corresponde a la pérdida de cubiertas y techos de las viviendas, debido a los fuertes vientos que se presentaron durante la jornada.

Los equipos de respuesta se encuentran recorriendo los corregimientos de Ariguaní para realizar el censo y verificar las condiciones de las familias afectadas. La cifra podría aumentar mientras avanzan estas labores y se identifican nuevos casos.

Mientras tanto, en Tenerife también avanzan las labores de evaluación. Un equipo institucional se encuentra recorriendo las zonas afectadas junto con la Alcaldía y los rectores de las instituciones educativas, con el propósito de verificar el estado de las viviendas y los planteles que pudieron resultar afectados por las lluvias y el vendaval.

La revisión permitirá establecer las principales necesidades y definir las acciones de atención, mientras continúa el seguimiento en los demás municipios donde se han reportado condiciones climáticas adversas.

También verifican daños en otros municipios

El seguimiento se extendió a Tenerife, Chibolo, Concordia, Plato, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, Sabanas de San Ángel, Cerro de San Antonio, Pivijay y Pijiño del Carmen, donde también se han presentado lluvias y fuertes vientos.

La Gobernación del Magdalena informó que mantiene equipos desplegados en Ariguaní y Tenerife, en coordinación con las autoridades locales y los organismos de Gestión del Riesgo, para establecer las necesidades de las comunidades y definir las acciones de atención.

Por ahora, las autoridades precisan que se trata de un reporte preliminar. Una vez finalice el censo se establecerá el número consolidado de viviendas, familias y personas afectadas para activar las rutas de atención correspondientes.

El monitoreo continúa en el departamento ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias y fuertes vientos asociados a las condiciones de variabilidad climática.

Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada mediante los canales oficiales, seguir las indicaciones de los organismos de socorro y adoptar medidas de autoprotección