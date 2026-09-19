Más de 600 policías garantizarán la seguridad por el día del Amor y la Amistad en Santa Marta
Durante la jornada se desarrollarán campañas de sensibilización y prevención para promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Santa Marta
La Policía Nacional en Santa Marta, desplegó más de 600 uniformados en diferentes puntos estratégicos de la jurisdicción, con el propósito de fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana durante la celebración de Amor y Amistad.
Los uniformados estarán ubicados en zonas de alta afluencia, balnearios, sectores turísticos y comerciales, donde se reforzará la vigilancia y el acompañamiento a la comunidad. Asimismo, se intensificarán los patrullajes y controles en los principales corredores viales, con el fin de prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de propios y visitantes.
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“La Policía Nacional invita a la comunidad a celebrar responsablemente y reportar cualquier situación que afecte la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencias 123″, dijo el coronel Jeison Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...