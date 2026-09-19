Más de 600 policías garantizarán la seguridad por el día del Amor y la Amistad en Santa Marta

Más de 600 policías garantizarán la seguridad por el día del Amor y Amistad en Santa Marta/ MESAN

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta, desplegó más de 600 uniformados en diferentes puntos estratégicos de la jurisdicción, con el propósito de fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana durante la celebración de Amor y Amistad.

Los uniformados estarán ubicados en zonas de alta afluencia, balnearios, sectores turísticos y comerciales, donde se reforzará la vigilancia y el acompañamiento a la comunidad. Asimismo, se intensificarán los patrullajes y controles en los principales corredores viales, con el fin de prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de propios y visitantes.

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“La Policía Nacional invita a la comunidad a celebrar responsablemente y reportar cualquier situación que afecte la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencias 123″, dijo el coronel Jeison Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.