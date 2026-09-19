Propietarios de carrotanques se unen para entregar un millón de litros de agua en Santa Marta

Santa Marta

Con una caravana de aproximadamente 80 carrotanques, propietarios de vehículos de transporte de agua y de pozos de la ciudad se unieron en una jornada solidaria para entregar un millón de litros de agua de manera gratuita a comunidades vulnerables de la ciudad.

“Entendemos que la disminución de los caudales de los ríos y decidimos tomar esta iniciativa en apoyo y solidaridad a las comunidades más necesitadas. Hoy es la prueba piloto de este millón de litros de agua, queremos volver a hacer el segundo y ahí invitamos a todos los gremios, invitamos a la parte pública que también se quiera unir. Lo importante es que todos los samarios tenemos que jalonar hacia el mismo lado por nuestra ciudad”, expresó John Touinson, voceros de los propietarios de carro tanques y pozos de la ciudad de Santa Marta.

El punto de encuentro es la estatua de El Pibe Valderrama y continúa su recorrido hacia diferentes comunidades para realizar la entrega del agua, entre ellas Pescaito, San Martín, Villa Tabla y El Oasis, además de otros sectores identificados como vulnerables.

La convocatoria también busca que otros sectores económicos y entidades públicas se sumen a futuras acciones de apoyo a las comunidades que presentan dificultades en el acceso al agua. Los organizadores esperan que esta primera jornada permita beneficiar a cientos de familias y sirva como punto de partida para nuevas iniciativas de solidaridad frente a las necesidades de abastecimiento de agua que enfrentan diferentes comunidades de Santa Marta.

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Es de recordar, que Santa Marta presenta deficiencia en el servicio de agua potable, aunque desde la administración distrital se adelantan las labores pertinentes para mejorarlo, en algunos barrios el suministro de agua es deficiente o no llega.