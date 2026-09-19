En Santa Marta se realizará una audiencia pública por manejo de residuos sólidos

Santa Marta

El representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, convocó a los sectores sociales y comunitarios de Santa Marta a inscribirse y participar en la Audiencia Pública sobre la crisis en la prestación del servicio de aseo y la gestión integral de residuos sólidos, que se realizará este 25 de septiembre

La audiencia fue impulsada por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, como un espacio para escuchar directamente a la ciudadanía y exigir respuestas frente a las problemáticas que actualmente enfrenta Santa Marta en materia de aseo y disposición de residuos.

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Es de recordar que, desde el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental -DADSA- se conoció que uno los problemas del esquema fue que los contenedores terminaron siendo utilizados para disponer residuos de construcción y demolición, lo que provocó daños en las estructuras y redujo su vida útil.