Magdalena avanza en agenda de cooperación internacional con Estados Unidos/ Gobernación del Magdalena.

El Magdalena avanza en el fortalecimiento de su agenda de cooperación internacional, tras participar en un encuentro convocado por el Consulado General de los Estados Unidos en Colombia, liderado por el cónsul general William J. Bistransky, junto a representantes diplomáticos de Nueva Zelanda, México, Reino Unido, Canadá y Australia.

El Magdalena fue uno de los dos gobiernos departamentales invitados a este espacio, que también contó con la participación de delegaciones de las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, y de la Gobernación del Atlántico.

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Durante la jornada se abordaron diferentes asuntos relacionados con la seguridad, la convivencia y la articulación institucional, además de generarse un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Los representantes de las ciudades y departamentos participantes compartieron las estrategias que vienen implementando en sus territorios frente a distintos desafíos de seguridad y atención institucional.