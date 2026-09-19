Unimagdalena y CAF avanzan en ecosistema de innovación en economía azul

Santa Marta

En el marco del encuentro internacional InnovAzul Caribe 2026, la Universidad del Magdalena presentó los primeros hallazgos del estudio de prefactibilidad del proyecto Perla del Caribe que le apunta a la creación de un ecosistema de innovación en economía azul y desarrollo regenerativo para Santa Marta y el Gran Caribe.

Con una financiación de 199.000 euros aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF y con el apoyo del gobierno de España, durante ocho meses se han adelantado los estudios técnicos y jurídicos para conformar y consolidar el Distrito de Innovación en Economía Azul en la capital del Magdalena.

Este proyecto, que busca posicionar a la ciudad como referente en Latinoamérica de este modelo económico, comprenderá una incubadora de empresas de economía azul articulada al Centro de Innovación y Emprendimiento de la institución, una alianza de universidades del mar, un portafolio de oportunidades de inversión y una línea de educación ambiental.

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Además, la agenda del primer día de InnovAzul Caribe 2026 dio lugar a la firma del convenio de cooperación entre el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía y la Universidad del Magdalena, donde Javier Noriega Hernández, presidente del Clúster, y Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, se comprometieron a articular acciones, capacidades, conocimientos y esfuerzos técnicos en pro de la economía azul.