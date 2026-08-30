Fotos: primeras imágenes de Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

Se conocen las primeras imágenes del expresidente Nicolás Maduro desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

Por medio de su red social en Twitter/X, Maduro acompaña ambas fotografías con una serie de mensajes en los que asegura que las imágenes son un “pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, agrega otro de los mensajes.

Según los datos que aparecen en las imágenes, las fotografías se tomaron el día después del doble terremoto que vivió el norte de Venezuela y casi a la misma hora en la que ocurrieron.

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En el hilo de publicaciones, el exmandatario asegura que él y su esposa, Cilia Flores (quien también está detenida en Estados Unidos) “los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

Los mensajes cierran asegurando que seguirán “fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones”.

El mandatario permanece detenido en suelo estadounidense desde su captura el 3 de enero en un operativo ordenado por el presidente Donald Trump en Venezuela.

¿De qué es acusado Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, al igual que cargos por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

La primera dama Cilia Flores es acusada por delitos relacionados con la importación de drogas, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

¿Cuándo es la próxima audiencia del expresidente?

En la última audiencia, realizada el 23 de julio, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, determinó que la Fiscalía tiene hasta el 15 de noviembre del 2026 para reunir todas las pruebas confidenciales y la moción oral para la defensa será dos días después, el 17 de noviembre del 2026.

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Esta audiencia es clave pues se definirá si Maduro cuenta con inmunidad presidencial. A pesar de que ambas partes aceptaron la fecha de convocatoria, la defensa del expresidente señaló que podría pedir una prórroga.