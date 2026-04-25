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25 abr 2026 Actualizado 15:51

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Internacional

EE.UU. autorizó a Venezuela pagar por la defensa de Maduro

La administración estadounidense impedía que el Estado venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro debido a las sanciones internacionales.

Imagen de referencia: Prisión estatal - Nicolás Maduro.

Imagen de referencia: Prisión estatal - Nicolás Maduro.

Imagen de referencia: Prisión estatal - Nicolás Maduro.

AFP

El gobierno de Estados Unidos dio luz verde para que Venezuela pueda pagar los honorarios de la defensa del depuesto presidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York acusado de narcotráfico, según un documento judicial.

El Departamento del Tesoro permitirá “a los abogados de la defensa recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, escribió el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, en una carta fechada el viernes.

Hasta ahora, la administración estadounidense impedía que el Estado venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país.

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