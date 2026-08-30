🔴 EN VIVO: Etapa 9 de La Vuelta España, siga el minuto a minuto con Tejada y Juan Felipe Rodriguez(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

La novena etapa de la Vuelta a España 2026 se disputará este domingo 30 de agosto entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana, que consistirá en 187,4 kilómetros. La jornada será una de las más exigentes de toda la carrera, con cerca de 5.000 metros de desnivel positivo y seis puertos de montaña. Entre las principales dificultades estarán El Miserat, de primera categoría, y el ascenso final al Alto de Aitana, también de primera, con 21,9 kilómetros al 5,8 % de pendiente media.

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Cambio de líder en la general

La jornada tendrá un atractivo especial después del abandono de Tadej Pogačar en la etapa 8. El esloveno sufrió una fuerte caída a más de 30 kilómetros de la meta y tuvo que retirarse de la carrera, poniendo fin a su intento de conquistar la triple corona de las Grandes Vueltas. Tras su salida, Enric Mas asumió el liderato, con Primož Roglič como su principal perseguidor.

Nuevo escenario para la general

Sin Pogačar en competencia, la novena etapa abre completamente la pelea por el maillot rojo. Roglič, Mas, Félix Gall, Sepp Kuss, Ben Tulett y Richard Carapaz aparecen entre los corredores que buscarán aprovechar la exigente jornada para marcar diferencias. La llegada al Alto de Aitana será el último gran examen antes del día de descanso y podría dejar una clasificación general mucho más apretada.

¿Cómo van los colombianos?

Los cinco colombianos siguen en carrera, con Harold Tejada como el mejor ubicado. El corredor del XDS Astana ocupa el octavo puesto de la clasificación general, a 3:56 del líder Enric Mas. Le siguen Juan Felipe Rodríguez, Santiago Buitrago, Juan Guillermo Martínez e Iván Ramiro Sosa.

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