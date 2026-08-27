Policía definió comandancias en regiones y ciudades del país: así quedó la línea de mando

La Policía Nacional confirmó la totalidad de los cambios y ratificaciones en su línea de mando, con nuevas designaciones en regiones, policías metropolitanas, departamentos de Policía y direcciones especializadas.

Entre los principales movimientos está el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, quien estará al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá. En Barranquilla fue designada la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro; en Bucaramanga, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez; en Medellín, el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala; y en Cali, el coronel Néstor Armando Pineda Castellanos.

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Para otras policías metropolitanas fueron designados el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, en Cartagena; el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, en Cúcuta; el coronel Jeyson Haird López Puerto, en Santa Marta; y el coronel Alfonso Burbano González, en Tunja.

En las regiones de Policía, el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre estará al frente de la Región N.° 7; el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, de la Región N.° 6; el brigadier general William Quintero Salazar, de la Región N.° 2; el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, de la Región N.° 4; el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, de la Región N.° 5; y el brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Región N.° 3.

En los departamentos de Policía fueron designados el coronel Luis Fernando Serna Zapata, en Antioquia; el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, en Huila; el coronel Juan Pablo Blanco Sierra, en Vichada; el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, en Vaupés; el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, en Santander; el coronel James Evelio Totena Girón, en Boyacá; el coronel Carlos Angarita Antolinez, en Norte de Santander; el coronel Darío Daniel Montenegro Ojeda, en Córdoba; el coronel Luis Carlos Romero Galvis, en Cundinamarca; el coronel Gustavo Alberto Morales Tabares, en Quindío; el coronel José Hair Urrego Baquero, en Nariño; el coronel Amaury Lynsay Aguilera López, en Valle del Cauca; el coronel Ferney Martín Romero, en Tolima; y el coronel Rubén Darío Berrio Buitrago, en Atlántico.

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En la estructura nacional, el brigadier general William Castaño Ramos fue ratificado como director de Antinarcóticos; el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama estará al frente de la Jefatura Nacional de Administración de Recursos; la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, en la Inspección General; la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, en la Jefatura de Desarrollo Humano; y el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, en la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

Asimismo, el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso estará al frente de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión; el coronel Fernando Guzmán Ramos, de Bienestar Social y Familia; el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, de Talento Humano; el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, de Educación Policial; y el coronel Wilson Gilberto Barrios Perdomo, de Logística y Financiera.