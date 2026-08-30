De la Espriella pedirá apoyo a Medellín para auditoría forense al pasado gobierno

​El Presidente Abelardo De La Espriella anunció una reestructuración del Estado y una revisión profunda de la contratación pública.​​ / Presidencia de la República / Isaac Bechara - Presidencia

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno Nacional recurrirá al Distrito de Medellín para recibir acompañamiento técnico en la revisión de la gestión y los recursos públicos de la administración anterior, como parte de una estrategia que busca identificar posibles irregularidades y hechos de corrupción.

La decisión fue comunicada por el mandatario al término del Consejo de Ministros realizado este sábado en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla.

Lea también: De la Espriella ordenó revisar toda la contratación estatal para desmontar “roscas” y redes de poder

De la Espriella explicó que, luego de la presentación del denominado ‘Libro de la Verdad’, ordenó a todas las entidades del Gobierno Nacional revisar y verificar los informes y actas de gestión recibidos, con el propósito de detectar inconsistencias, faltantes, riesgos y posibles irregularidades.

“Quiero saber qué pasó, cuánto dinero está comprometido, quiénes intervinieron y qué acciones deben adelantarse”, afirmó el presidente, quien aseguró que ningún hallazgo deberá permanecer archivado.

Lea también: De la Espriella anuncia nuevo Código de Tránsito y cambios a multas, patios y grúas

Dentro de esta estrategia, De la Espriella señaló que el proceso estará liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, con participación de la Secretaría General y la Secretaría de Transparencia, además del acompañamiento técnico del equipo consultor del Distrito de Medellín.

De la Espriella lanza críticas a Quintero

El mandatario justificó esta decisión destacando la experiencia que, según dijo, tiene ese equipo en la identificación de posibles hechos de corrupción. En medio de este anuncio, lanzó además fuertes cuestionamientos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a quien calificó como “el alcalde más corrupto de todos los tiempos de Colombia”.

Lea también: Ministros presentaron decretos de emergencia para acelerar la reconstrucción tras terremoto

De la Espriella manifestó que el Gobierno solicitará formalmente el apoyo de la Alcaldía de Medellín para avanzar en este proceso de revisión.

El anuncio hace parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para revisar la contratación pública y el funcionamiento del Estado. El presidente ordenó construir un mapa de concentración contractual que permita establecer quiénes han contratado recurrentemente con el Gobierno.