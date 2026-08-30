El ‘Rey del bolero’ Alci Acosta permanece en UCI en Barranquilla

El cantante soledeño Alci Acosta, uno de los grandes referentes del bolero en Colombia, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla, luego de presentar complicaciones de salud relacionadas con sus riñones y su próstata.

La información fue confirmada este domingo por su hijo, el también cantante Checo Acosta, quien publicó un comunicado en sus redes sociales para informar a los seguidores sobre el estado del artista.

De acuerdo con el mensaje, Alci Acosta se encuentra actualmente en la Clínica La Misericordia, donde recibe atención médica especializada. Checo señaló que su padre está estable y bajo la atención requerida por parte del personal médico.

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“Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”, señaló el cantante en su publicación.

La familia también expresó su agradecimiento al personal de la clínica por la atención brindada durante los procedimientos médicos, así como a las personas que han enviado mensajes de apoyo y cariño ante la situación.

La noticia ha generado preocupación entre los seguidores del denominado ‘Rey del bolero’, quien a sus 87 años continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música romántica colombiana, con éxitos como “La copa rota”, “Traicionera” y “La cárcel de Sing Sing”.