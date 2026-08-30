De la Espriella anuncia nuevo Código de Tránsito y cambios a multas, patios y grúas

Durante el Consejo de Ministros realizado este sábado en Barranquilla, el presidente aseguró que la actual legislación está desconectada de la realidad del país y del bolsillo de los colombianos. También anunció medidas para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una reforma integral al Código Nacional de Tránsito y aseguró que dio instrucciones a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para avanzar “de inmediato” en la construcción de un nuevo código moderno y justo.

De la Espriella cuestionó que la actual legislación, expedida en 2002 y reformada en cinco ocasiones, está “desconectada de la realidad del país y, sobre todo, del bolsillo de los colombianos”.

“No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para una familia”, afirmó el mandatario, quien señaló que entre sanciones, intereses, patios y grúas un colombiano puede terminar pagando más de un salario mínimo e incluso perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva su sustento al hogar.

La reforma planteará multas “justas y proporcionales”, menores costos asociados a patios y grúas, cursos más económicos, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para las revisiones técnico-mecánicas.

“Vamos a proteger la vida y la seguridad en las vías, pero sin permitir que las sanciones, los trámites y los cobros alrededor del tránsito se conviertan en un negocio a costa del bolsillo y la tranquilidad de las familias colombianas”, sostuvo.

Reconstrucción con el Fondo Patria Milagro

Durante el Consejo de Ministros, el presidente también anunció que su Gobierno acelerará la reconstrucción de las zonas y regiones afectadas por el terremoto.

“Vamos a acelerar la reconstrucción que ya empezó de esas regiones y vamos a respaldar las prioridades de esta nueva etapa del Gobierno”, afirmó.

De la Espriella señaló que se está estructurando un instrumento para canalizar y movilizar recursos destinados a la reconstrucción y aseguró que cada uno de los ministros presentó los decretos de emergencia correspondientes a los sectores que dirigen.

El mandatario pidió que estas medidas respondan “con rapidez y eficacia” a las necesidades que dejó la emergencia, pero con absoluta responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

“La emergencia no puede convertirse en una excusa para el despilfarro, la improvisación ni la contratación sin controles”, sostuvo.