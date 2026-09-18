Máxima alerta en alrededores de penitenciaría de Palogordo, Girón por presencia de explosivos
Debieron acordinar el área mientras un equipo del batallón Caldas establece el riego que representa un cilindro abandonado.
Bucaramanga
Las autoridades tuvieron que montar un dispositivo de seguridad con técnicos antiexplosivos cerca de la penitenciaría de mediana y máxima seguridad de Palogordo en Girón, Santander mientras establecen el riesgo que representa un cilindro bomba hallado a un costado de la carretera de acceso al lugar.
Fuentes de Caracol Radio informaron que hombres del batallón Caldas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional fueron los primeros en llegar a la zona.
Efectivos de la fuerza pública que están en el área indican que “se mantiene bloqueado el paso de vehículos y peatones. Debió acordonarse la vía para mitigar el riesgo y descartar otras posibles amenazas en el perímetro del penal”.
En la penitenciaría de Palogordo están recluidos sujetos de alta peligrosidad como alias “El Negro Óver” y otros delincuentes que fueron trasladados por orden presidencial el pasado 7 de agosto desde la cárcel de Itagüí.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....