Río Magdalena registra niveles 25 % por debajo del promedio histórico por El Niño

Antioquia

Las autoridades están en alerta luego de registrar que el río Magdalena tiene una reducción en sus niveles de agua en el Magdalena Medio antioqueño. Durante julio la estación Peñas Blancas, en Yondó, reportó niveles 25 % por debajo del promedio histórico.

Según Corantioquia esta situación está relacionada con una disminución del 30 % en las lluvias de la región y con la influencia del fenómeno de El Niño, que ha intensificado la sequía.

Para la autoridad ambiental el panorama genera preocupación por sus posibles efectos sobre la biodiversidad, la pesca y el abastecimiento de agua.

Los bajos niveles del río están generando estrés sobre los ecosistemas, afectaciones en los ciclos reproductivos de las especies acuáticas y mayor riesgo de mortandad de peces, debido a la disminución del oxígeno en el agua y a una menor capacidad para diluir contaminantes.

“Se ve afectación a las bocatomas de las comunidades que dependen de este recurso hídrico para la prestación del servicio. Igualmente, es posible que se vean afectados algunos ecosistemas como humedales, que dependen de las conexiones que tienen con el río Magdalena a través de los caños. Estas consecuencias pueden traer consigo la afectación a la fauna que habitan estos ecosistemas”, indicó el subdirector de Sostenibilidad y Gestión Terriotiral, Arbey Osorio.

Recomendaciones

Corantioquia advirtió que no se espera una recuperación inmediata de los niveles hídricos, por lo que recomendó priorizar el ahorro de agua, reforzar el monitoreo de caudales, proteger humedales y fuentes hídricas y activar planes de contingencia en los municipios ribereños.

Se recomendó, además, identificar puntos críticos de captación de agua, zonas de pesca y rutas de movilidad fluvial que podrían verse afectadas por el descenso del río.

La entidad señaló que, aunque se espera la llegada de la temporada de lluvias del segundo semestre, las precipitaciones podrían mantenerse por debajo de los valores históricos, causando grandes impactos para la región.