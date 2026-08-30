Cascada de nuevos nombramientos en el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella

Luego de la serie de eventos naturales que han sucedido poco después de que el presidente Abelardo De la Espriella asumiera su mandato, una serie de nombramientos han venido desarrollándose en medio de la gestión de las emergencias y reconstrucciones.

A lo largo de los últimos días de la última semana del mes agosto, han aparecido nuevos nombres en posiciones claves dentro de la administración de diferentes entidades del Estado.

En el área de salud y defensa, fueron nombrados los directores de dos áreas claves. En primer lugar, fue nombrado en la dirección del Adres, entidad encargada de manejar los recursos del sistema salud, el abogado Iván Humberto Sánchez.

En segundo lugar, por el lado de la cartera de defensa, fue nombrada la Coronel Amparo López Pico como la nueva directora del Hospital Militar General.

Por último, Amat David Zuluaga entonces cabeza del Observatorio de Transición Energética del Caribe (OTEC), fue designado el nuevo director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que ha tomado relevancia luego del terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto y los diversos eventos sísmicos de las semanas siguientes.

Los tres nombramientos se dan en medio de la declaratoria de emergencia económica y social que alista el Gobierno para atender la reconstrucción y control de los incendios que afronta le país.