Desarticulan a ‘Los del Chino’, banda señalada de traficar drogas en Tuluá

Tuluá, Valle del Cauca

La Policía desarticuló en Tuluá, Valle del Cauca, a ‘Los del Chino’, señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes y de trabajar bajo la modalidad de outsourcing para el GDCO ‘La Inmaculada’.

El operativo, realizado por la SIJIN mediante cinco diligencias de registro y allanamiento, permitió la captura de seis presuntos integrantes de la estructura, entre ellos alias ‘Tarranta’, de 54 años, señalado como el principal cabecilla y encargado de coordinar las rentas criminales derivadas de la venta de drogas.

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Según la investigación, ‘Los del Chino’ llevarían alrededor de cuatro años delinquiendo y tendrían presencia en sectores como la Galería y La Marranera, en la zona céntrica de Tuluá.

Los seis capturados son señalados del delito de concierto para delinquir con fines de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes y, según las autoridades, registraban antecedentes por conductas relacionadas con el tráfico de drogas.

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Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.