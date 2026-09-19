Autoridades en el Valle del Cauca gestionan apoyo aéreo para controlar las llamas en zonas de páramo

El Balance de la oficina de Gestión de Riesgo en el Valle del Cauca informa que actualmente se presentan tres incendios forestales de gran magnitud en Buga, Trujillo y El Cerrito. El incendio de mayor gravedad se registra en el municipio de Guadalajara de Buga, donde las llamas han afectado zonas de páramo durante varios días consecutivos.

“Actualmente tenemos un panorama bastante complejo en el Valle del Cauca en cuanto a incendios forestales. Tenemos activo un incendio forestal que lleva bastantes días y que ha sido atacado a través de los organismos de socorro, Cuerpo de Bomberos Voluntarios especialmente en el municipio de Guadalajara de Buga, esto con asocio de otros Cuerpos de Bomberos del departamento que han prestado unidades para llegar hasta el sitio”, señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle Francisco Tenorio.

Lea también: Emergencia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, Valle del Cauca

El funcionario destacó también la articulación con la ciudadanía y el sector privado en este frente de trabajo.

“La comunidad también ha realizado un trabajo bastante importante de acompañamiento y de apoyo a los cuerpos de bomberos, igualmente Smurfit Kappa Colombia ha prestado voluntarios de sus cuadrillas para tratar de liquidar este incendio, el cual se encuentra actualmente activo”.

A este panorama se suman otras conflagraciones activas en el municipio de Trujillo, cerca al Páramo del Duende, y un incendio forestal que fue reportado hace al menos 24 horas en el corregimiento de Tenerife, jurisdicción del municipio de El Cerrito.

Dada la dificultad de acceso y la altitud de las áreas afectadas, la Gobernación del Valle ha requerido asistencia técnica de nivel nacional para reforzar las maniobras en tierra que adelantan los organismos de socorro.

“Ya se solicitó el apoyo aéreo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tanto del UH-60 Black Hawk como del dispositivo AT-802, que es una avioneta que se ha acondicionado para extinguir este tipo de incendios forestales a gran altura. Esperamos que en las próximas horas se pueda dar esa autorización”, explicó el secretario.

Le interesa: Juan Carlos Abadía permanece en una unidad de salud mental tras sufrir una descompensación

Ante el cuestionamiento sobre si la presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona podría interferir en el desarrollo de las operaciones de rescate y mitigación, el secretario Tenorio indicó que las autoridades se encuentran evaluando la situación de seguridad en el territorio.