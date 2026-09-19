Wingo descarta situación de riesgo tras presencia de vapor en avión que llegó a Cali

Una situación fue reportada luego del aterrizaje de un avión de Wingo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, donde se detectó presencia de vapor en la zona del tren de aterrizaje.

De acuerdo con la información entregada inicialmente por la Aeronáutica Civil, durante el rodaje de la aeronave, que se disponía a tomar posición en la plataforma, se observó humo en la zona delantera del avión. Ante la novedad, se activó el servicio de extinción de incendios y los bomberos aeronáuticos acudieron para verificar las condiciones de la aeronave.

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Ante esta situación, la torre de control recomendó al piloto detener inmediatamente la marcha de la aeronave para evitar cualquier eventualidad y permitir la revisión de lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, Wingo aclaró que se trató de vapor y no de una situación que representara riesgo para los ocupantes. Según la aerolínea, después del aterrizaje del vuelo 7250, su personal en tierra verificó la condición y posteriormente remolcó la aeronave hasta el terminal para permitir el desembarque normal de los pasajeros.

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La compañía informó que la condición fue corregida por su equipo de mantenimiento y que se prevé que la aeronave retome su operación en las próximas horas.

Wingo también enfatizó que en ningún momento la tripulación declaró una emergencia y que la situación no puso en riesgo a los pasajeros ni a los integrantes de la tripulación.