Continúan combates en Dagua, Valle, tras abatimiento de cabecilla de disidencias Farc

Continúan los combates entre el Ejército y las disidencias de las FARC en zona rural de Dagua, occidente del Valle, luego de la operación en la que fue abatido alias ‘Felipe’ o ‘Arcadio’, señalado cabecilla de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velázquez, perteneciente al frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El enfrentamiento se desarrolla en el corregimiento El Limonar, una zona montañosa ubicada a unos 35 o 40 minutos de la cabecera municipal, a través de una vía terciaria. Las operaciones militares continúan en el sector mientras las tropas buscan contener a los integrantes de esta estructura armada.

El golpe fue revelado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló a alias ‘Felipe’ de estar relacionado con múltiples ataques contra estaciones de Policía en Dagua y el corregimiento El Queremal, mediante el lanzamiento de explosivos desde drones, acciones que también habrían afectado a la población civil.

Según el reporte presidencial, el cabecilla además habría participado en enero en un ataque contra una unidad del Ejército en corregimiento de El Danubio, que dejó siete soldados profesionales afectados.

A alias ‘Felipe’ también se le atribuyen la instalación de cilindros cargados con explosivos en la vía Cali-Buenaventura, la incineración de vehículos, extorsiones y amenazas en Dagua.

Durante la operación, las tropas incautaron un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica.

La situación permanece en desarrollo en El Limonar, donde continúan los combates y se mantiene el despliegue militar contra esta estructura de las disidencias.