Trump autorizó importación a Colombia de 300.000 toneladas de carne por 90 días, anunció Fedegán
Fedegán anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la importación de 300.000 toneladas de carne por 90 días.
En el comunicado, el gremio revela que el Gobierno colombiano negocia un Acuerdo de Comercio Recíproco con la potencia norteamericana para lograr la entrada de carne bovina nacional a ese mercado.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...