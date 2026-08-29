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29 ago 2026 Actualizado 20:51

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Economía

Trump autorizó importación a Colombia de 300.000 toneladas de carne por 90 días, anunció Fedegán

Cuchillo, carne, imagen de referencia (Getty Images).

Cuchillo, carne, imagen de referencia (Getty Images). / Carlos Duarte

Cuchillo, carne, imagen de referencia (Getty Images).
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Fedegán anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la importación de 300.000 toneladas de carne por 90 días.

En el comunicado, el gremio revela que el Gobierno colombiano negocia un Acuerdo de Comercio Recíproco con la potencia norteamericana para lograr la entrada de carne bovina nacional a ese mercado.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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