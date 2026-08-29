Ofrecen $50 millones para encontrar a niña de 6 años desaparecida en Buriticá, Antioquia

Recompensa por información sobre niña desaparecida en Buriticá. Foto: Gobernación de Antioquia.

Buriticá, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita establecer el paradero de Michelle Dayana Chavarría, de 6 años, desaparecida desde el pasado lunes 24 de agosto en el municipio de Buriticá, Occidente antioqueño.

La menor fue vista por última vez hacia las 10:00 a.m. después de salir de su vivienda en el barrio Cristo Rey, recorrido que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

Como parte de las acciones para obtener información que permita ubicarla, la Administración Departamental publicó este un cartel de recompensa e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.

La información puede ser suministrada a través de las líneas 310 414 0693 y 123, o mediante el correo electrónico busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.

Labores de búsqueda

Desde el momento en que fue reportada la desaparición de la menor, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia activó el mecanismo institucional de búsqueda y coordinó las primeras acciones de respuesta.

Posteriormente, la Gobernación articuló esfuerzos con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, además de autoridades locales y organismos de socorro, para ampliar las labores de rastreo, especialmente en la zona rural donde se presume que Michelle Dayana pudo haber sido vista por última vez.

En el operativo participan funcionarios de la Alcaldía de Buriticá, Bomberos, unidades del Ejército y de la Policía. Para las labores investigativas fueron desplegados cuatro caninos especializados en búsqueda y drones para el rastreo.

Una de las principales preocupaciones de sus familiares está relacionada con el estado de salud de la niña, debido a que padece epilepsia y presenta episodios periódicos, circunstancia que aumenta la urgencia por encontrarla.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que cualquier información, por mínima que parezca, sea entregada de manera inmediata por los canales oficiales y se evite difundir datos no verificados que puedan afectar las labores de búsqueda.