Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 ago 2026 Actualizado 01:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Un vendaval generó daños en casas, colegios y trapiches en las áreas urbanas y rurales de Yolombó

Esa población del Nordeste de Antioquia reportó más de 15 casas y dos I.E. afectadas. Los vientos se reportaron durante dos días.

Foto

Foto / Alcaldía de Yolombó

Foto
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Yolombó- Antioquia

El municipio de Yolombó, en el Nordeste de Antioquia, reportó graves afectaciones por cuenta de vientos huracanados que se registraron en el área urbana y rural. Por ahora se tiene un balance parcial, ya que las autoridades continúan realizando el censo para consolidar el número de afectados y el tipo de daños.

El alcalde Jesús Amador Pérez reportó que el vendaval se registró durante dos días consecutivos, el 27 y 28 de agosto, en horas de la madrugada, principalmente lo que, además de destacar viviendas, generó la caída de árboles en diferentes vías del municipio.

“Tenemos el reporte de unas 15 familias a las que este huracán se les ha llevado su techo, que prácticamente los ha dejado al descubierto, que se han mojado sus enseres, que les ha tocado salirse a la parte de afuera. También tenemos el reporte de 2 escuelas que han sido muy afectadas. Una de ellas es la escuela de la Indiana, Y en la parte urbana también una institución educativa ha sufrido bastante”, reportó el alcalde Pérez.

Adicional a esto, se reportan daños graves en un trapiche donde se produce la panela. Allí también se evalúan los daños para cuantificar las pérdidas económicas.

Ante esta emergencia, el alcalde le solicitó a la población acercarse a la administración municipal y reportar las afectaciones que han sufrido por el vendaval para elevar un informe a la Dagran y el gobierno nacional para solicitar las ayudas.

“Voy a hacer todo lo posible para que, como dije, activemos ese comité de gestión de riesgo, y qué bueno que podamos hacer alguna declaración de calamidad que nos permita esta misma semana comprar algunos elementos, esos techos, esas cubiertas, que le ayuden a estas familias”.

Por el momento, las autoridades han manifestado que no hay personas lesionadas.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir