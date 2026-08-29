Un vendaval generó daños en casas, colegios y trapiches en las áreas urbanas y rurales de Yolombó

Yolombó- Antioquia

El municipio de Yolombó, en el Nordeste de Antioquia, reportó graves afectaciones por cuenta de vientos huracanados que se registraron en el área urbana y rural. Por ahora se tiene un balance parcial, ya que las autoridades continúan realizando el censo para consolidar el número de afectados y el tipo de daños.

El alcalde Jesús Amador Pérez reportó que el vendaval se registró durante dos días consecutivos, el 27 y 28 de agosto, en horas de la madrugada, principalmente lo que, además de destacar viviendas, generó la caída de árboles en diferentes vías del municipio.

“Tenemos el reporte de unas 15 familias a las que este huracán se les ha llevado su techo, que prácticamente los ha dejado al descubierto, que se han mojado sus enseres, que les ha tocado salirse a la parte de afuera. También tenemos el reporte de 2 escuelas que han sido muy afectadas. Una de ellas es la escuela de la Indiana, Y en la parte urbana también una institución educativa ha sufrido bastante”, reportó el alcalde Pérez.

Adicional a esto, se reportan daños graves en un trapiche donde se produce la panela. Allí también se evalúan los daños para cuantificar las pérdidas económicas.

Ante esta emergencia, el alcalde le solicitó a la población acercarse a la administración municipal y reportar las afectaciones que han sufrido por el vendaval para elevar un informe a la Dagran y el gobierno nacional para solicitar las ayudas.

“Voy a hacer todo lo posible para que, como dije, activemos ese comité de gestión de riesgo, y qué bueno que podamos hacer alguna declaración de calamidad que nos permita esta misma semana comprar algunos elementos, esos techos, esas cubiertas, que le ayuden a estas familias”.

Por el momento, las autoridades han manifestado que no hay personas lesionadas.