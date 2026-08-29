Un profesor fue capturado por presuntamente pedirle fotos íntimas a una menor de edad

Dabeiba- Antioquia

En el Occidente de Antioquia, las autoridades están señalando a un profesor por el presunto delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años

Según el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de policía Urabá, el docente presuntamente había solicitado fotos íntimas a una menor de edad y, luego de la denuncia, un juez ordenó la captura del adulto para que responda por los presuntos señalamientos.

“Se recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron establecer que el hoy capturado, quien se desempeñaba como docente, presuntamente habría utilizado medios de comunicación para solicitar fotografías de índole sexual a un estudiante menor de edad. Durante el procedimiento, fue incautado un teléfono celular”, agregó el oficial.

El coronel también manifestó que el celular será sometido a una inspección para ubicar información que aporte a la investigación que le adelanta la fiscalía.