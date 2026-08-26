El pueblo de Buriticá se volcó a la búsqueda de una niña de seis años desaparecida desde el lunes

Buriticá- Antioquia

La Michell Dayana Echavaría es una niña de seis años que está desaparecida en el municipio de Buriticá, en el Occidente de Antioquia, desde el pasado lunes 24 de agosto y, para poder hallarla, se unieron todas las autoridades locales y la comunidad.

La búsqueda se está enfocando en la zona rural donde se cree que fue vista por última vez. EN la zona están activados perros buscadores, funcionarios de la alcaldía. Bomberos, el Ejército, la policía y la empresa Zijin también están apoyando las labores de búsqueda. El tiempo es el peor enemigo; pese a ello, esperan hallarla con vida.

“Hoy nos encontramos acá desde la administración municipal, dándoles a conocer que seguimos con la búsqueda de Michelle Dayana Echavarría. Hay varios bloques, varias personas que se están uniendo y estamos solicitando en otros municipios el acompañamiento para que esta búsqueda sea lo más pronto con resultados”, manifestó el alcalde José Luis Rodríguez.

Desde la Comisaría de Familia solicitan a las personas que brinden información veraz y oportuna para encontrarla lo más pronto posible; además, solicitan a las personas evitar que personas inescrupulosas contacten a la familia para extorsionarla con información falsa.