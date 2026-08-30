Afectaciones en viviendas por las lluvias y fuertes vientos registrados en municipios del Magdalena. Foto: Gobernación / Tenerife Noticias

Magdalena bajo vigilancia por lluvias y fuertes vientos en varios municipios, ante los reportes recibidos durante la jornada en diferentes zonas del departamento.

Las autoridades tienen reportes de condiciones climáticas adversas en Chibolo, Concordia, Plato, San Zenón, Pinto, Sabanas de San Ángel, Cerro de San Antonio, Pivijay, Pijiño del Carmen, Ariguaní y Tenerife, donde se han presentado lluvias y vientos de diferente intensidad.

En algunos sectores también se han registrado interrupciones del servicio de energía, mientras los equipos municipales de Gestión del Riesgo adelantan verificaciones para establecer si existen afectaciones y determinar las necesidades de las comunidades.

Gobernación activa seguimiento

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, informó que se mantiene comunicación con los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo y que se impartieron instrucciones al gabinete departamental para desplegar una atención inmediata y articulada en los municipios donde se presenten afectaciones.

La mandataria también informó que un equipo se desplazó hasta Tenerife, en coordinación con la Alcaldía y el Hospital Departamental, para evaluar la situación, atender las necesidades de la comunidad y activar las acciones correspondientes.

De manera simultánea, otra comisión realiza acompañamiento en Ariguaní, mientras continúa el monitoreo de las condiciones en los demás municipios con reportes de lluvias y fuertes vientos.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener las precauciones, estar atentos a la evolución del clima y consultar únicamente los canales oficiales para evitar la desinformación.

El seguimiento continuará en las zonas donde se han presentado novedades, con el propósito de establecer posibles afectaciones y coordinar una respuesta ante cualquier emergencia.