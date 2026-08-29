La Policía de Nepal eleva a 616 los muertos en la riada del miércoles

La Policía de Nepal elevó este sábado a 616 los muertos por la destructiva riada registrada en la cuenca del río Bhote Koshi, a los que se suman siete fallecidos en el condado tibetano de Gyriong (suroeste de China), mientras los equipos de salvamento emprenden una nueva jornada en busca de desaparecidos.

Según el primer boletín de la mañana, las autoridades han recuperado más cuerpos en los distritos de Chitwan (233), Nawalparsi Este (158), Gorkha (48) y Dhading (45), entre otros, la mayoría de ellos a kilómetros río abajo del punto de origen de la riada del miércoles, que arrasó decenas de localidades y arrastró con fuerza todo a su paso.

China eleva de cinco a siete los muertos en el Tíbet

Por su parte, el número de muertos por la riada en el condado tibetano de Gyirong (suroeste de China) aumentó de cinco a siete, según un nuevo balance difundido por el medio estatal chino CCTV, que redujo de 558 a 554 la cifra de desaparecidos.

El recuento señala además que los equipos de emergencia rescataron a dos vecinos de la localidad de Resuo.

El nuevo balance supone así cuatro desaparecidos menos que el anterior y coincide con el rescate de esas dos personas y el aumento en dos de la cifra de fallecidos, aunque CCTV no precisó si los dos nuevos muertos figuraban previamente entre los desaparecidos.

Las operaciones de búsqueda continúan este sábado en torno al paso fronterizo de Gyirong, después de que los primeros equipos profesionales consiguieran acceder el viernes por tierra al núcleo de la zona arrasada tras dos días de dificultades por la destrucción de carreteras, los desprendimientos y los cortes de comunicaciones.

Equipos enviados por el Ministerio de Gestión de Emergencias y el cuerpo nacional de bomberos y rescate realizan búsquedas mediante un sistema de cuadrículas en las áreas prioritarias, después de superar las dificultades planteadas por el terreno, según CCTV.

Se aumenta la vigilancia de corrientes hídricas

Las autoridades mantienen además bajo vigilancia la represa natural formada aguas arriba y la estabilidad de las laderas próximas.

Expertos citados por la cadena estatal señalaron que el agua circula ya de forma natural a través de la represa, lo que ha reducido considerablemente el riesgo de una rotura repentina, aunque persiste la posibilidad de nuevos desprendimientos que vuelvan a bloquear el cauce.

La represa natural se formó al quedar bloqueado un cauce por la acumulación de lodo y rocas tras la riada y obligó el viernes a suspender temporalmente parte de los rescates en territorio chino cuando comenzó a desbordarse, aunque el descenso posterior del nivel del agua permitió reanudar las operaciones.

El Ministerio de Recursos Hídricos ordenó asimismo en las últimas horas reforzar la vigilancia de los niveles y caudales de varios ríos de la zona y examinar posibles acumulaciones de agua y riesgos asociados a lagos glaciares en la cuenca situada aguas arriba de Gyirong.

La riada, que según las investigaciones preliminares se desencadenó por el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet, región bajo control chino.

Continúa la búsqueda de los desaparecidos

Las operaciones de búsqueda continúan tanto en la zona cero del desastre en Nepal, donde el lodo se ha solidificado y aún es difícil acceder a zonas afectadas, como en torno al paso fronterizo de Gyirong, después de que los primeros equipos profesionales chinos consiguieran acceder el viernes por tierra al núcleo del área arrasada tras dos días de dificultades por la destrucción de carreteras, los desprendimientos y los cortes de comunicaciones.

Los balances separados de ambos lados de la montaña suman ya al menos 623 muertos y 2.478 personas sin localizar, sin que conste un mecanismo transfronterizo unificado de conteo.

Después de que ayer se tuvieran que paralizar temporalmente los rescates por la amenaza del colapso de una nueva represa formada en territorio tibetano por los escombros de la riada, expertos chinos señalan que el agua circula ya de forma natural, lo que ha reducido considerablemente el riesgo de una rotura repentina, aunque persiste la posibilidad de nuevos desprendimientos que vuelvan a bloquear el cauce.