Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 ago 2026 Actualizado 16:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Localizado con vida uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

Uno de los tres españoles desaparecidos tras las devastadoras inundaciones en el norte de Nepal ha sido localizado, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los otros dos ciudadanos

TRISHULI, NEPAL - AUGUST 27. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ezra Acayan / Fotógrafo autónomo)

TRISHULI, NEPAL - AUGUST 27. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ezra Acayan / Fotógrafo autónomo) / Ezra Acayan

TRISHULI, NEPAL - AUGUST 27. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ezra Acayan / Fotógrafo autónomo)
Añadir Caracol Radio en Google

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) indicó en su último boletín que uno de los tres ciudadanos españoles que figuraban en la lista de personas desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que han arrasado el norte de Nepal ha sido localizado, sin aportar más detalles al respecto.

En su último boletín, el organismo oficial incluye a un nacional español en el apartado de rescatados, mientras mantiene a otros dos ciudadanos en la lista de personas en paradero desconocido, sin aportar por el momento más detalles sobre la identidad o las circunstancias del hallazgo.

Horas antes, el Gobierno de Nepal había publicado un listado con las identidades de más de 600 turistas desaparecidos, entre ellos dos mujeres y un hombre españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó ayer de cuatro españoles desaparecidos, rebajó este viernes la cifra a tres personas.

Le puede interesar: Pastrana tuvo la oportunidad de mostrar la corrupción de Samper: Robert Gelbard sobre Proceso 8.000

Escuche EN VIVO Caracol Radio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir