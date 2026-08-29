Ataque ruso con drones en Kiev deja al menos 27 muertos

Al menos 27 personas han muerto después de que más de 200 drones rusos golpeara un almacén cerca de Kiev en la noche del viernes al sábado, provocando un incendio, según informaron las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski reveló que uno de los fallecidos es el jefe de la comunidad de Dmytrovska, Taras Didych, que estaba participando en el rescate de personas en esa zona.

Por otra parte, también informó que hasta el momento han evacuado a 370 personas y más de 300 personas de los servicios de emergencias se encuentran en la zona, tras este ataque con más de 260 drones rusos.