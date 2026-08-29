Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 ago 2026 Actualizado 13:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Evitan atentado terrorista en Cali: capturan disidente Farc con moto cargada con explosivos

Dos presuntos guerrilleros más serían los ‘campaneros’ encargados de alertar sobre la presencia de la Fuerza Pública.

Evitan atentado terrorista en Cali: capturan disidente Farc con moto cargada con explosivos. Foto: Policía.

Evitan atentado terrorista en Cali: capturan disidente Farc con moto cargada con explosivos. Foto: Policía.

Evitan atentado terrorista en Cali: capturan disidente Farc con moto cargada con explosivos. Foto: Policía.
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Un posible atentado terrorista contra instalaciones de la Fuerza Pública en Cali fue frustrado por la Policía en la vía que comunica a Jamundí con la capital del Valle.

En el operativo fue capturado en flagrancia alias ‘Jordan’, presunto integrante del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, recibiría órdenes directas de alias ‘Pincher’.

El hombre fue interceptado cuando se movilizaba en una motocicleta y transportaba cuatro barras de pentolita. De acuerdo con la Policía, el material explosivo sería trasladado hacia Cali para ser utilizado en acciones terroristas contra instalaciones policiales o militares.

La pentolita fue incautada y posteriormente detonada de manera controlada por personal especializado.

Pero ‘Jordan’ no habría actuado solo. Durante el mismo procedimiento fueron capturados otros dos presuntos integrantes de la estructura, quienes serían los ‘campaneros’ encargados de vigilar el recorrido y alertar sobre la presencia de la Fuerza Pública, facilitando el traslado de los explosivos hacia la ciudad.

En total fueron incautadas dos motocicletas y tres teléfonos celulares.

La operación se originó a partir de información suministrada por la comunidad. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, este aviso permitió anticiparse al desplazamiento de los presuntos integrantes de la estructura y frustrar el posible ataque antes de que los explosivos llegaran a Cali.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos.

  • Cali
  • Atentado
  • Disidencia de las Farc
Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir