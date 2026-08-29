Evitan atentado terrorista en Cali: capturan disidente Farc con moto cargada con explosivos

Un posible atentado terrorista contra instalaciones de la Fuerza Pública en Cali fue frustrado por la Policía en la vía que comunica a Jamundí con la capital del Valle.

En el operativo fue capturado en flagrancia alias ‘Jordan’, presunto integrante del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, recibiría órdenes directas de alias ‘Pincher’.

El hombre fue interceptado cuando se movilizaba en una motocicleta y transportaba cuatro barras de pentolita. De acuerdo con la Policía, el material explosivo sería trasladado hacia Cali para ser utilizado en acciones terroristas contra instalaciones policiales o militares.

La pentolita fue incautada y posteriormente detonada de manera controlada por personal especializado.

Pero ‘Jordan’ no habría actuado solo. Durante el mismo procedimiento fueron capturados otros dos presuntos integrantes de la estructura, quienes serían los ‘campaneros’ encargados de vigilar el recorrido y alertar sobre la presencia de la Fuerza Pública, facilitando el traslado de los explosivos hacia la ciudad.

En total fueron incautadas dos motocicletas y tres teléfonos celulares.

La operación se originó a partir de información suministrada por la comunidad. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, este aviso permitió anticiparse al desplazamiento de los presuntos integrantes de la estructura y frustrar el posible ataque antes de que los explosivos llegaran a Cali.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos.