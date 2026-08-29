Festival de la solidaridad 2026: Wisin, Francy, Los 50 de Joselito y más artistas gratis

María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, nos acompañó en A vivir que son dos días para hablar sobre el concierto que se realizará, además del regreso de la tradicional Caminata por la Solidaridad, una iniciativa que este año adquiere un significado especial, ya que recaudará ayudas para los afectados del terremoto.

Durante la conversación, Hoyos explicó los esfuerzos que ha realizado la Fundación para llevar nuevamente este encuentro a los colombianos, esta vez con un propósito adicional: honrar a las víctimas del sismo y contribuir a la atención de las familias que resultaron más afectadas por esta emergencia natural.

El Festival de la Solidaridad se llevará a cabo este sábado 29 de agosto y tendrá como escenario principal el estadio El Campin de Bogotá, donde la música será una de los grandes protagonistas. El público podrá disfrutar de un cartel que reúne artistas nacionales e internacionales, encabezado por Wisin, uno de los grandes exponentes del reguetón.

El talento nacional también tendrá una amplia representación. En el escenario estaránFrancy, como una de las voces destacadas de la música popular; Los 50 de Joselito, Herencia de Timbiquí, entre otros.

La Caminata de la Solidaridad se ha transformado a lo largo de los años, la iniciativa nació en 1978 como un desfile, y con el paso del tiempo, se ha convertido en una experiencia mucho más amplia que combina deporte, entretenimiento, cultura y música, sin perder de vista su principal propósito: promover la solidaridad y generar recursos para quienes más lo necesitan.

La carrera solidaria cuenta con diferentes categorías para que personas de todas las edades y niveles de experiencia puedan participar. Hoyos lo explicó de una manera muy particular durante nuestro programa: “para los tronquitos está el 3k, para las familias que no quieren hacer mucho, para los más conocedores del tema está la de 10 o 21k”.

La presidenta de la Fundación también recordó a los oyentes que quienes quieran participar en la carrera pueden realizar su inscripción a través de la página oficial y efectuar el pago correspondiente para posteriormente reclamar el kit de competencia.

En cuanto al concierto, la entrada será gratuita, pero será necesario contar con una boleta para poder ingresar al estadio. Las personas interesadas deben realizar previamente su inscripción a través de www.caminatadelasolidaridad.com.

Aunque el acceso al Festival de la Solidaridad no tiene costo para el público, el evento cuenta con el respaldo de diferentes marcas patrocinadoras. Son estos aliados quienes hacen posible la realización de la jornada y permiten que los recursos destinados a la causa puedan llegar a las familias afectadas por el terremoto.

Además, hace casi cinco décadas se creó un día especial para que los colombianos pudieran celebrar y reflexionar sobre el significado de la solidaridad. Una tradición que, ante situaciones de crisis, vuelve a demostrar la capacidad de los ciudadanos para unirse y responder de manera positiva frente a las necesidades de otros.

Así nació y ha evolucionado una celebración que hoy se presenta bajo el concepto del Festival de la Solidaridad 2026, una jornada que busca reunir música, cultura, deporte, unión familiar y, sobre todo, solidaridad.