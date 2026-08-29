El joven colombiano de 14 años que hace parte del podio de Action for Nature

El joven huilense Juan Sebastián Ávila explicó que la idea nació a partir de una experiencia que vivió durante una salida de avistamiento de aves en Villeta, Cundinamarca. Allí tuvo la oportunidad de compartir con una persona ciega que identificaba las especies únicamente a través de sus cantos.

“La persona que era ciega identificaba a las aves únicamente por su canto, cuando yo, con los binoculares, buscaba, esa especie efectivamente era la especie que él estaba diciendo” mencionó.

Aquella experiencia llevó a Sebastián a preguntarse cómo podrían las personas sordas acercarse también al mundo de las aves. A partir de esa inquietud comenzó a trabajar en una alternativa tecnológica que permitiera transformar los sonidos de la naturaleza en estímulos que pudieran percibirse a través del tacto.

El proyecto consiste en un dispositivo portátil que capta las ondas sonoras producidas por las aves y las convierte en vibraciones. Para ello, trabajó junto con un profesor en el desarrollo de un prototipo vibrotáctil que puede utilizarse en el brazo, recibe el canto de las aves mediante un receptor externo y procesa sus frecuencias, que posteriormente son traducidas en vibraciones físicas a través de un pequeño motor tipo “moneda” y de esta manera, las personas con discapacidad auditiva pueden identificar diferentes patrones de vibración asociados a los sonidos de las aves. Además, la intensidad de la vibración puede variar dependiendo de la cercanía de la persona con la fuente sonora.

En A vivir que son dos días habló sobre el reconocimiento de Action for nature que recibió por su iniciativa. Participó en una convocatoria dirigida a jóvenes interesados en la conservación del medio ambiente y que desarrollan propuestas innovadoras para generar un impacto positivo.

La espera terminó recientemente con una noticia que representó un importante reconocimiento a su trabajo: “Alas de Inclusión” obtuvo el tercer puesto entre las propuestas destacadas a nivel internacional. Fue así como nació en 2025 “Alas de Inclusión”, con el propósito de demostrar que la educación ambiental no debe tener barreras y que todas las personas tienen derecho a conocer, disfrutar y proteger la naturaleza.

Para él, proteger la biodiversidad también significa garantizar que todas las personas puedan tener una relación cercana con la naturaleza, con apenas 14 años, Sebastián ha convertido su pasión por las aves en una herramienta de educación, innovación e inclusión. Su proyecto busca que quienes no pueden escuchar el canto de las aves tengan la posibilidad de sentirlo, y que la conservación de la biodiversidad sea, verdaderamente, un espacio para todos y más en un país reconocido por su enorme riqueza de especies de aves.