De la Espriella anunció que bienes de la SAE serán entregados a víctimas en el Valle

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan para entregar a familias víctimas de la emergencia en el Valle del Cauca algunos de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

El mandatario aseguró que hay cerca de 7.600 bienes que serán revisados para establecer cuáles cumplen las condiciones para ser entregados. La medida contempla propiedades urbanas y rurales.

De la Espriella indicó que dio un plazo de una semana a funcionarios de la SAE y de su Gobierno para avanzar en la identificación de los inmuebles que podrían entrar en este plan.

La entrega se realizaría mediante los decretos que serán expedidos en el marco de la emergencia económica y busca que bienes relacionados con procesos de narcotráfico puedan terminar en manos de las víctimas.

“Creo que por primera vez uno de esos bienes que han hecho daño con el narcotráfico los vamos a entregar a las víctimas”, afirmó el presidente.

Como parte de las ayudas, el mandatario entregó, junto con Marval, cuatro viviendas amobladas para familias víctimas de la emergencia. Los beneficiarios son Diana Marcela Troncoso, Ana María Saavedra, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez.

También anunció un alivio para 29.680 personas del Valle del Cauca con créditos del ICETEX. Durante tres meses tendrán congeladas sus cuotas y no deberán realizar los pagos. El beneficio podría extenderse por tres meses adicionales.