Manuela Sánchez Goubert llega con jazz latino y un concierto para apoyar a mujeres tras el terremoto

Manuela Sánchez Goubert se presentará en Bogotá con un concierto para apoyar a mujeres afectadas por el terremoto

Manuela Sánchez Goubert es una cantautora colombiana radicada en Nueva York, que este mes regresa al país para presentar su propuesta musical, marcada por el jazz, soul y sonidos latinos.

Goubert se presentará el próximo jueves 3 de septiembre a las 7:00 p.m. en Galería Café Libro, en Bogotá, junto a una nueva banda conformada principalmente por músicos locales de la ciudad. El concierto también tendrá un componente solidario ya que parte de la boletería será destinada a apoyar a las personas afectadas por el reciente terremoto, a través de la Fundación ALIADA.

La iniciativa tendrá un enfoque especial en las mujeres de las zonas de Buenaventura y Quibdó. Entre las ayudas previstas se encuentran kits de gestión menstrual y kits de prevención de violencia sexual, elementos que, según la artista, no suelen ser considerados como una prioridad durante las emergencias, pese a la importancia que tienen para las mujeres afectadas.

“Normalmente es lo último que piensa la gente, pero también es muy importante”, explicó Goubert.

Además de su presentación en Bogotá, la artista anunció que participará en diferentes espacios musicales durante su regreso a Colombia. Entre ellos se encuentran el Festival de Jazz de los Andes y el Bogotá Music Market (BOmm 2026), además de una presentación en Comfandi, en Cali.

Con estos proyectos, Manuela Goubert busca no solo reencontrarse con el público colombiano, sino también fortalecer los vínculos entre la música, sus raíces latinoamericanas y por supuesto el apoyo a las comunidades afectadas por la emergencia.