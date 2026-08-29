‘El Corazón del Mundo’, la historia con la que Santa Marta conquista mercados

Colombia

Pocos destinos pueden reunir en un mismo territorio el Caribe y la montaña costera más alta del mundo, culturas indígenas milenarias, cinco siglos de historia, biodiversidad y una ciudad que mira hacia el futuro. Esa combinación excepcional es la esencia de Santa Marta, ‘El Corazón del Mundo’.

La Alcaldía de Santa Marta, a través de Indetur, convirtió esos atributos en una narrativa de promoción capaz de diferenciar al destino en un mercado turístico cada vez más competitivo.

“Santa Marta tiene algo que muy pocos lugares pueden ofrecer: aquí convergen naturaleza, historia, ancestralidad, cultura y aventura. Nuestro propósito ha sido convertir esa riqueza en una razón poderosa para que el mundo nos descubra”, señaló José Domingo Dávila, director de Indetur.

Ahora, ‘El Corazón del Mundo’ viaja con Santa Marta a las principales vitrinas turísticas internacionales, fortaleciendo su posicionamiento y presentando una ciudad que no compite únicamente por visitantes, sino por ocupar un lugar en la memoria y en el corazón de quienes buscan destinos extraordinarios.