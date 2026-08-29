Asesinaron a dos firmantes de paz en el Cauca

Cajibío - Cauca

Dos firmantes del acuerdo de Paz fueron asesinados en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca.Setrata de José Deifer Giraldo Herrera y Yerlion Andrey Giraldo Marín, padre ehijo, quienes fueron encontrados junto a una vía que conduce al corregimientode El Carmelo.

Con estos homicidios, Indepaz contabiliza diezexcombatientes asesinados en Colombia durante 2026.

El director de Indepaz, Leonardo González calificóel hecho ocurrido en la verada La Primavera como “profundamente grave”. Afirmóque con información preliminar se conoce que “los dos firmantes, previo alhomicidio, fueron citados por un grupo armado”.

Junto a los cuerpos también se encontró un letreroen el que se les señalaba como presuntos colaboradores de las disidencias delas Farc.

“Que un padre y un hijo, después de haber dejado las armas y apostado por lareincorporación sean asesinados de esta manera, evidencia la gravedad de lascondiciones de seguridad que persisten en Cajibío y en buena parte del Cauca y especialmentecontra los firmantes del acuerdo de Paz”, explicó González.

En esta localidad hay alertas activas de laDefensoría del Pueblo que señalaban el riesgo por la presencia de estructurasarmadas que se disputan el control de zonas rurales y que ejercen restriccionesde movilidad y otras acciones de control territorial sobre las comunidades.