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27 ago 2026 Actualizado 17:42

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Política

Siete ciclos para lograr la ‘Patria Milagro’ de De la Espriella: estos son los puntos polémicos

En varias reuniones de trabajo del Departamento Nacional de Planeación del nuevo Gobierno, se explica cómo se concretarán los cambios que promueve el presidente Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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Caracol Radio conoció una imagen que se ha compartido en varias reuniones del nuevo gobierno en que se explica cómo concretar siete ciclos para lograr la Patria Milagro que plantea Abelardo de la Espriella.

Hay puntos polémicos como: propiciar el fin de la JEP, revivir la prohibición de adopción para parejas del mismo sexo, el porte legal de armas para el ciudadano “decente”, entre otros temas.

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