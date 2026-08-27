Siete ciclos para lograr la ‘Patria Milagro’ de De la Espriella: estos son los puntos polémicos

Caracol Radio conoció una imagen que se ha compartido en varias reuniones del nuevo gobierno en que se explica cómo concretar siete ciclos para lograr la Patria Milagro que plantea Abelardo de la Espriella.

Hay puntos polémicos como: propiciar el fin de la JEP, revivir la prohibición de adopción para parejas del mismo sexo, el porte legal de armas para el ciudadano “decente”, entre otros temas.

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