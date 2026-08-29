EEUU ayudará a Colombia a recuperar y fortalecer capacidades de la Aviación del Ejército

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos visitó el Fuerte Militar de Tolemaida, donde conoció las capacidades de la Aviación del Ejército colombiano. Durante el encuentro se acordó fortalecer y recuperar estas capacidades con apoyo de Estados Unidos, con el objetivo de aumentar la movilidad, el alcance y la capacidad de respuesta de las tropas en las operaciones militares.

La visita a Tolemaida se produjo después del recorrido que Donovan realizó ayer en Tumaco, Nariño, junto al ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares. Allí conoció las capacidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y de la Brigada de Infantería de Marina, así como las principales amenazas que enfrentan las tropas en esta región estratégica del Pacífico colombiano, especialmente por la presencia de grupos armados y las rutas utilizadas para la salida de cargamentos de cocaína.

La agenda del jefe del Comando Sur en Colombia ha estado centrada en conocer directamente las capacidades y necesidades de las Fuerzas Militares y fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos. Tras la visita a Tumaco, donde se revisaron acciones para enfrentar el narcotráfico en el Pacífico, el recorrido por Tolemaida puso el énfasis en la recuperación de las capacidades aéreas del Ejército consideradas fundamentales para el despliegue y respuesta de las tropas en zonas de difícil acceso.