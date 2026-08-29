Presidente confirma captura de alias ‘fantasma’, requerido por EE.UU. por narcotráfico y terrorismo

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la captura, en Paratebueno, Cundinamarca, de Emilio José Cordero Sierra, alias “Fantasma”, quien es solicitado con fines de extradición por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Según el mandatario, la captura fue realizada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA. De acuerdo con la información entregada por el presidente, alias “Fantasma” estaría señalado de traficar cocaína hacia Estados Unidos y de articular el intercambio de droga por material de guerra para las disidencias de las FARC de la facción de alias “Calarcá”.

El presidente señaló que las investigaciones apuntan a que Cordero Sierra controlaba la producción de cocaína en zonas de Córdoba, el sur de Bolívar y Norte de Santander, además, indicó que habría utilizado principalmente el puerto de Santa Marta para contaminar contenedores con droga y recibir material de guerra.

Finalmente, De la Espriella aseguró que alias “Fantasma” también mantenía vínculos criminales en Dinamarca y que su operación se habría extendido por Europa, Centroamérica y Norteamérica, el capturado deberá afrontar ahora el proceso correspondiente a la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.