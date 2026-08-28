Indignante que el Congreso no haya cumplido: veedor critica situación de Universidad del Catatumbo

En entrevista con el Noticiero del Medio Día y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Yeison Pérez, veedor de El Tarra (Norte de Santander) y líder campesino, criticó al Congreso de la República por su responsabilidad en el limbo jurídico y legal que hoy vive la Universidad del Catatumbo, primera universidad pública y autónoma de la región.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló que ese proyecto vive una realidad macondiana. Las obras ya terminaron y el edificio está listo para albergar las clases, pero no hay quien lo opere porque el Congreso y particularmente el Senado, nunca agendó el último debate para que el proyecto de ley que creaba formalmente la universidad, fuera aprobado.

“Indignante que el Congreso no haya cumplido, no le haya cumplido al territorio ni a sus electores. Nosotros como Catatumbo estamos más que agradecidos con la bancada del Pacto Histórico (...) en la última semana cuando se debía agendar el proyecto de ley ya después de haber pasado el tercer debate el congreso no tuvo la voluntad”, aseveró.

El edificio listo pero la incertidumbre continúa

El veedor ciudadano explicó que desde 1987 se ha venido exigiendo desde el Catatumbo tener una universidad propia para que los jóvenes no tengan que irse a estudiar a otra región, pero con la realidad ensombrecida del proyecto esa esperanza se desvanece por ahora porque tanto el Congreso de la República como el Ministerio de Educación tienen la última palabra.

“Ahora estamos a la espera de que se vuelva a radicar nuevamente el proyecto de ley (...) hacerle un llamado al gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y al Ministerio de Educación a que haga un acercamiento con el Catatumbo, a que llegue al territorio y trabajemos juntos”, señaló el veedor Pérez.

Colegio-Universidad de El Tarra: el otro dolor de cabeza

Aunque cualquiera creería que la situación de la Universidad del Catatumbo es lo suficientemente ilusoria, el cúmulo de sucesos macondianos que están ocurriendo con las obras educativas en el Catatumbo se completa con la realidad del Colegio-Universidad de El Tarra.

Esta estructura educativa fue inaugurada por el expresidente Gustavo Petro hace 8 meses aunque no contaba con servicios públicos. Tanto el suministro de agua como el de la luz ya fueron instalados, pero hoy continúa cerrado, por inconvenientes burocráticos.

El líder campesino de El Tarra señala a la administración municipal en cabeza del alcalde Eyder Robles Ortiz. Hoy los niños y jóvenes que debían aprovechar el colegio siguen recibiendo clases en otras escuelas en condiciones precarias.

“Le corresponde a la administración municipal recibirlo, creo que el FFIE fue a entregarlo y la administración no lo recibió, esa es la información que ahora tengo. Es preocupante de que este colegio no esté funcionando”, expuso el veedor.

Caracol Radio conoció que el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), institución que manejará el colegio, no ha comprado aún el mobiliario para dotar sus aulas y laboratorios debido a los problemas para que la obra sea recibida.

Marcela Arévalo, coordinadora del ISER en El Tarra (Norte de Santander), afirmó que en una reunión con el secretario de Planeación del municipio, Guido Guerrero, se les indicó que aún no podrán operar el colegio hasta que la alcaldía lo reciba.