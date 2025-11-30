Presidente Petro inaugurará la Universidad del Catatumbo

Cúcuta

Gran expectativa genera el anuncio de una nueva visita del presidente Gustavo Petro a la región del Catatumbo en Norte de Santander.

El jefe de Estado podría legar el próximo miércoles 3 de diciembre a realizar la inauguración de la Universidad del Catatumbo, un proyecto educativo presentado por su gobierno para esa convulsionada región.

La obra compromete recursos por más de 30 mil millones de pesos y espera recibir mil quinientos estudiantes de los municipios de Convención, El Tarra, El Carmen, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

El presidente Petro llega en un momento donde no han cesado las confrontaciones entre los grupos ilegales ELN y las disidencias armadas que se disputan el territorio desde hace diez meses al norte del departamento.

En esa región hoy hay sembradas más de 45 mil hectáreas de coca sembradas a lo largo y ancho de los diez municipios que componen esa subregión.

Las autoridades en Norte de Santander desde ya empezaron a adelantar las acciones de seguridad y controles para garantizar la visita del jefe de Estado a la zona.