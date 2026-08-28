Tunja y 18 municipios buscan consolidar un Área Metropolitana

Tunja y otros 18 municipios de la provincia Centro avanzan en la construcción de una visión común de región, mediante el proyecto para la conformación del Área Metropolitana del Centro de Boyacá, AMCB. La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Tunja, busca establecer mecanismos de integración para atender problemáticas que superan las fronteras municipales, especialmente en asuntos como el abastecimiento de agua, los servicios públicos, la movilidad y el transporte intermunicipal. Durante una jornada de socialización, alcaldes y concejales conocieron el diagnóstico territorial y la formulación estratégica del proyecto.

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, señaló que uno de los principales propósitos es generar mecanismos de asociación que permitan coordinar decisiones sobre recursos y servicios esenciales para la región. «...Establecer un mecanismo donde nos podamos asociar, donde de pronto temas como el agua, que es vital, podamos compartirla y podamos organizar un tema de acueductos, de concesiones. Pero también el tema del transporte...», afirmó. El mandatario agregó que actualmente existen restricciones para que vehículos de servicio público puedan movilizarse entre municipios y sostuvo que una figura metropolitana permitiría abordar de manera conjunta estas dificultades. «...Son tantas cosas que se pueden organizar dentro del tema de un área metropolitana o ciudad-región. Hay que pensar en eso, que todos nos debemos a unos y otros...», puntualizó.

La propuesta también fue respaldada por el alcalde de Siachoque, Plinio Hernández, quien destacó la posibilidad de avanzar en proyectos regionales de movilidad y recursos hídricos. «...Lo veo con mucho optimismo, pienso que es parte del desarrollo de los municipios del departamento, de la provincia Centro. Yo creo que si no nos unimos nosotros nunca vamos a hacer cosas importantes en el tema de movilidad...», sostuvo. Hernández resaltó además el papel que podría cumplir cada municipio desde sus propias capacidades y puso como ejemplo a Siachoque, al señalar: «...Tenemos el recurso hídrico, pero también claro que necesitamos de todos para poder darle agua potable a toda nuestra comunidad, porque solamente tener el recurso no es la panacea...».

El proceso continuará ahora con jornadas de participación ciudadana en los 19 municipios. Jonathan López, coordinador del proyecto, explicó que la reunión con alcaldes y concejales fue el primer paso de la ruta metodológica para garantizar que las comunidades conozcan la propuesta antes de avanzar en la concertación. «...Va a ser clave un proceso de concertación con las comunidades. En ese sentido, hoy se hace el primer espacio con ellos...», explicó. López agregó que se visitará cada municipio para que los habitantes conozcan la figura, identifiquen sus posibles beneficios y participen en la definición de los proyectos de impacto regional. «...La idea es que las comunidades puedan participar de estas charlas, que sepan qué es el área metropolitana, que se vean identificados, que vean cómo se van a beneficiar y cómo esto les va a cambiar el transcurso de sus vidas...», concluyó